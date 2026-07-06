Pollena Trocchia festeggia l’estate, successo per “La Natura in Festa tra musica e sapori”

Presenze, apprezzamento e coinvolgimento per la quarta edizione della manifestazione

Grande successo per la quarta edizione de “La Natura in Festa tra musica e sapori”, che nella serata di domenica ha richiamato presso i Conetti Vulcanici del Carcavone, a Pollena Trocchia, centinaia di persone rimaste fino a tardi a godersi l’esibizione della Casanova Swing Band in un contesto di straordinaria bellezza, in pieno territorio del Parco Nazionale del Vesuvio. «Canti e balli sotto le stelle, degustazione delle prelibatezze delle aziende del territorio, passeggiata immersi nella natura: anche quest’anno abbiamo riproposto gli ingredienti che fin dalla prima edizione rendono Natura in Festa un evento imperdibile e, ancora una volta, siamo stati premiati da grande affluenza di pubblico, apprezzamento dei presenti e coinvolgimento» ha esordito Francesco Pinto, vicesindaco delegato, tra l’altro, ad attività produttive, eventi e valorizzazione del territorio. Dopo la visita guidata ai Conetti Vulcanici condotta con maestria dal geologo Paolo Beneduce “La Natura in Festa tra musica e sapori”, evento organizzato dal Comune di Pollena Trocchia nell’ambito del cartellone di eventi finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, è proseguito con la degustazione dei prodotti delle aziende del territorio partecipanti: Tenuta Manna, Panificio Di Sarno, Basile Vini, MonteSommaVesuvio e Oleificio Punzo. Per concludere, l’esibizione della Casanova Swing Band su un palco a cui ha fatto da sfondo uno dei Conetti. «Una folla di persone ha fatto pulsare il geosito del Carcavone, superbamente illuminato per l’occasione, regalando al nostro territorio una giornata all’insegna del buono e del bello, che ha saputo soddisfare gusti di ogni età offrendo intrattenimento di livello nonché una importante vetrina alle aziende del territorio, con le quali sempre più cerchiamo di far rete per una crescita complessiva di Pollena Trocchia» ha spiegato il sindaco del comune vesuviano, Carlo Esposito. Sindaco e vicesindaco hanno infine ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al buon esito dell’iniziativa: «Un grazie alle aziende del territorio che hanno convintamente aderito al progetto, ai nuclei locali di Protezione Civile e Croce Rossa per l’immancabile e impagabile collaborazione, al professor Beneduce per aver guidato l’escursione e agli artisti che hanno regalato ai nostri concittadini e ai tanti visitatori provenienti da fuori paese un concerto da ricordare» hanno concluso a una voce Pinto ed Esposito.