VOCI OLTRE IL SILENZIO: Dalle storie del passato al futuro del presente” Cimitile, 21 novembre – ore 18:00

L’Amministrazione Comunale di Cimitile, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, promuove l’iniziativa “Voci oltre il silenzio: dalle storie del passato al futuro del presente”, in programma venerdì 21 novembre, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare delle Basiliche Paleocristiane.

L’incontro rappresenta un momento di riflessione condivisa, dialogo e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, un fenomeno che richiede l’impegno costante delle istituzioni e della cittadinanza tutta. Attraverso testimonianze, contributi professionali e interventi culturali, l’evento intende trasformare il silenzio in consapevolezza e promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione.

Saranno presenti:

Moderatore:

– Avv. Antonio Russo

Relatori ed Esperti:

– Antonietta Sorrentino – Autrice

– Dott.ssa Susy Simonetti – Assistente Sociale

– Dott.ssa Carmela Scala – Psicologa

– Dott. Guido Lombardi – Medico Chirurgo

Voce Narrante e Artiste:

– Gennaro Caliendo

– Celeste Napolitano

– Lina D’Avanzo

– Raffaella De Stefano

Le artiste esporranno opere dedicate al tema della donna, della resilienza e del superamento della violenza, offrendo un contributo culturale che arricchisce il percorso di riflessione proposto dall’evento.

A sottolineare l’impegno dell’Ente, l’Assessore alle Pari Opportunità, avv. Anna Mercogliano, dichiara:

“Questa Amministrazione, caratterizzata da una forte componente femminile e guidata dalla nostra Sindaca, è quotidianamente impegnata nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di violenza di genere. La lotta alla violenza non può prescindere dalla partecipazione attiva della comunità: solo attraverso il dialogo, la collaborazione e la consapevolezza si possono costruire percorsi di tutela e libertà. La nostra presenza oggi vuole essere un segnale chiaro: non c’è spazio per l’indifferenza.”

L’indifferenza, infatti, è spesso la forma più subdola di violenza. Per questo, la partecipazione di tutti diventa il primo passo per trasformare il dolore in consapevolezza e il silenzio in forza.

L’ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare.