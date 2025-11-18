100 DI QUESTI GIORNI. Sperone, Francesco Napolitano compie 75 anni!

Un traguardo importante, di quelli che meritano di essere celebrati con tutto l’affetto possibile. Francesco Napolitano compie 75 anni, circondato dall’amore dei suoi cari, che in questa giornata così significativa hanno voluto dedicargli un pensiero speciale.

A fargli gli auguri, con grande emozione, sono il figlio Angelo Napolitano, la nuora Nunzia De Santis e i nipotini Francesco e Luca, che lo accompagnano ogni giorno con il loro entusiasmo e la loro gioia. Un legame forte, fatto di presenza, valori e ricordi condivisi, che rende questo compleanno ancora più prezioso.

Francesco è una figura amata e stimata da tutti coloro che lo conoscono: un uomo che ha sempre saputo trasmettere generosità, saggezza e gentilezza, diventando un punto di riferimento per la sua famiglia e per chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo nel proprio cammino.

Nel giorno del suo 75° compleanno, la sua famiglia gli dedica un messaggio semplice ma pieno di significato:

“Auguri di cuore, con tutto il nostro affetto. Sei la nostra forza e il nostro orgoglio.”

Un compleanno che diventa così non solo un traguardo personale, ma una festa dell’amore familiare, di quelli che restano impressi nella memoria.