Ischia, violenza all’alba sulla Riva Destra: giovane non udente aggredito da quattro persone

Ischia si è risvegliata con un episodio che ha scosso l’intera isola. All’alba di domenica, sulla Riva Destra – una delle zone più frequentate della movida – quattro persone hanno brutalmente aggredito un giovane non udente, trascinato fuori da un locale e poi colpito ripetutamente.

Un video, registrato da una telecamera di sorveglianza e circolato rapidamente sui social, mostra l’intera scena: inseguimento, spintoni, e infine il pestaggio a calci e pugni anche quando la vittima è già a terra. Le immagini, estremamente dure, hanno sollevato indignazione e allarme tra residenti e operatori del posto.

Individuati i presunti aggressori

Secondo quanto emerso, tre dei quattro coinvolti sarebbero cittadini ucraini. Nel filmato i loro volti risultano chiaramente riconoscibili, e questo ha permesso alle forze dell’ordine di procedere rapidamente con gli accertamenti.

Gli agenti del Commissariato di Ischia, guidati dal vicequestore Ciro Re, hanno raccolto le immagini e avviato l’analisi dei filmati insieme alle testimonianze raccolte in zona. L’indagine è in fase avanzata: gli aggressori sarebbero già stati identificati e su di loro si stanno concentrando gli ultimi approfondimenti prima delle contestazioni formali.

Verso denunce e misure restrittive

Secondo quanto trapela, i quattro potrebbero essere denunciati a piede libero nelle prossime ore. Non si esclude nemmeno l’avvio del DACUR, il provvedimento che vieta l’accesso ai locali pubblici a soggetti ritenuti pericolosi o responsabili di episodi violenti.

La comunità ischitana, scossa da quanto accaduto, chiede più controlli e tolleranza zero per chi trasforma la movida in teatro di violenze.