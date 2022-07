VISCIANO. Domenica Santa Messa in onore di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello officiata dal Vescovo Marino

Mons. Francesco Marino presiederà domenica 24 Luglio la Santa Messa delle ore 19 nel Santuario di Visciano nel giorno solenne della Festa in onore di Maria Santissima Consolatrice del Carpinello. Al termine è prevista la solenne Processione per la prima parte del paese. Poi martedì allo stesso orario il Centro Storico con batterie di fuochi nei rioni del paese, bande musicali che eseguono la classica Evviva Maria di Sant’Alfonso ed altre marce sinfoniche. Il tutto con la organizzazione del Comitato Festa presieduto da Raffaele Mascolo e del parroco nonché Rettore del Santuario Padre Domenico La Manna.

Con la partecipazione del popolo con il classico cero, i Battenti che il lunedì ritornano con il classico pellegrinaggio a piedi ‘scalzi’ per chiedere grazie alla Madonna. I fuochi pirotecnici il venerdì alle 23. Il tutto con la sicurezza affidata alla PROTEZIONE CIVILE Atapc con il coordinatore Gioacchino Iovino e la partecipazione del sindaco con la fascia tricolore Sabatino Trinchese.

Nicola Valori.