TUFINO. Primo torneo di “Calcio Saponato”, il divertimento è assicurato

A Tufino dal 29 al 31 luglio in piazza Gragnano va in scena il primo Torneo di “Calcio Saponato”. Si tratta di un classico campo da calcetto, delimitato da porte gonfiabili e sponde alte circa 0,70 m, i bordi gonfiabili consentono e garantiscono la massima sicurezza durante le partite. Il campo è un telo di PVC lavorato, sulla quale viene messo uno strato di acqua mischiata con un pò di sapone. Per giocare è necessario l’utilizzo del caschetto di protezione.

In poche parole è una partita di calcio in condizioni particolari, che la rendono divertente e molto simpatica. Il gioco permette di coinvolgere più giocatori alla volta, sia grandi che piccoli amano questa attrazione sportiva. Coniuga alla perfezione il gioco di squadra con il divertimento di un gonfiabile acquatico, perfetto per giocarci in estate e all’aperto. Un’iniziativa promossa dall’assessore allo Sport di Tufino, la dottoressa Francesca Santaniello, con l’intera amministrazione retta dal sindaco Michele Arvonio con l’unico intento: il cambiamento Tufinese.

Oltra al calcio saponato ci sono altre interessanti iniziative come: il Toro Meccanico, l’arrampicata, i Gonfiabili. Per informazioni rivolgersi a Sergio chiamando al numero 3935893654.