Viabilità nel Vallo di Lauro, Giuseppe Rubinaccio replica al consigliere Graziano e al capo di gabinetto Addeo

Vallo di Lauro – «Troppo comodo mettersi oggi dalla parte di chi protesta per i mancati servizi di viabilità e sicurezza sulle strade provinciali». Con queste parole Rubinaccio interviene in replica al consigliere provinciale Graziano e al capo di gabinetto Addeo, chiamando in causa le responsabilità dell’ente.

Secondo Rubinaccio, la viabilità provinciale rappresenta un’infrastruttura fondamentale per collegare i comuni interni e per garantire gli spostamenti quotidiani di pendolari, lavoratori e studenti. Eppure, denuncia, nel Vallo di Lauro vi sono arterie strategiche da anni abbandonate a sé stesse, «vere e proprie cattedrali nel deserto».

In particolare, viene citata la SPIA 403 “Santa Cristina”, storica strada di collegamento tra il salernitano e l’avellinese, che versa in condizioni di degrado, incuria e abbandono assoluto. «In alcuni tratti la strada è praticamente pericolosa – afferma Rubinaccio – e l’ente provinciale non può continuare a mostrarsi negligente o inefficace».

Il richiamo è diretto: «Caro consigliere Graziano, invece di assumere il ruolo di Ponzio Pilato, si interroghi sul perché la Santa Cristina sia ancora oggi in queste condizioni. Il Vallo di Lauro non può essere dimenticato».