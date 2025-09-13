Arzano e Sant’Antimo, controlli straordinari della Polizia: sequestri, denunce e una moto rubata recuperata

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, predisposti dalla Questura di Napoli, finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegatià.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Arzano.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto di personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 134 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 64 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, per mancata copertura assicurativa e per mancata revisione periodica, elevando sanzioni amministrative per un totale di 13.208 euro.

Ancora, gli operatori hanno controllato 4 esercizi commerciali denunciando 2 titolari, poiché non presenti all’interno dell’attività commerciale durante la raccolta scommesse.

Inoltre, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Infine, nell’ambito dei medesimi servizi, i poliziotti, in via Roma a Sant’Antimo, hanno notato due soggetti, a bordo di una moto che, allo loro vista, hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma sono stati raggiunti e bloccati.

Dagli accertamenti di seguito esperiti è emerso che la moto su cui viaggiavano i prevenuti, era provento di furto avvenuto in agosto a Frattamaggiore; pertanto i due, identificati per un 20enne e un 16enne , entrambi di Sant’Antimo e con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione ed il conducente è stato, altresì, sanzionato per guida senza patente.

Il motoveicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.