VALLO LAURO. L’Appuntato Scelto Rizzo Roberto saluta la Campania dopo 20 anni di servizio: “Vi porterò sempre con me”

Dopo vent’anni di servizio in Campania, l’Appuntato Scelto dei Carabinieri Rizzo Roberto ha lasciato ieri questa terra che lo ha accolto, per fare ritorno alla sua casa di origine. Con un messaggio carico di emozione, ha voluto esprimere la sua gratitudine a colleghi, cittadini e amici conosciuti lungo il suo percorso professionale e umano.

“È arrivato il momento di salutare e ringraziare tutti i colleghi, gli amici, le persone che ho avuto l’onore e il privilegio di conoscere in questi lunghi vent’anni trascorsi in questa meravigliosa terra che è la Campania.”

Nel corso della sua carriera, l’App.Sc. Rizzo ha operato in diversi comuni, tra cui Cicciano, Comiziano, Quindici e il Vallo di Lauro, vivendo anni intensi fatti di lavoro, sacrifici, emozioni, sorrisi e anche momenti complessi, sempre sostenuto dalla vicinanza di persone straordinarie.

“Mi avete accolto come uno di voi, mi avete fatto sentire a casa. Mi avete insegnato tanto, mi avete fatto crescere come uomo e come professionista.”

Nel suo messaggio, Rizzo non nasconde la commozione del momento e sottolinea il valore umano delle relazioni costruite in questi anni, parlando con affetto delle amicizie sincere, della stima reciproca e dei ricordi indelebili che porterà con sé.

“Oggi vado via con il cuore colmo di emozioni, con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso, sempre con onestà, dedizione e rispetto. Non è un addio, ma un arrivederci.”

Un passaggio toccante è anche quello in cui, con grande umiltà, Rizzo chiede scusa per eventuali errori, ribadendo la trasparenza e l’integrità con cui ha sempre svolto il proprio lavoro.

“Se in qualche momento ho deluso o sbagliato, chiedo scusa con tutto il cuore. Non è mai stata mia intenzione ferire nessuno.”

L’App.Sc. Rizzo conclude la sua lettera con un saluto accorato: