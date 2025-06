Incidente, ambulanza si ribalta dopo lo scontro con un’auto: tre feriti

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi in via delle Calabrie, dove un’ambulanza e un’auto si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato talmente forte da causare il ribaltamento del mezzo di soccorso, che in quel momento stava trasportando un ferito in ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto all’altezza di un incrocio particolarmente trafficato. A bordo dell’ambulanza si trovavano l’autista, un operatore sanitario e il paziente che stava per essere trasferito in ospedale per ulteriori cure.

Il bilancio è di tre feriti: i due autisti dei mezzi coinvolti e il paziente già in condizioni delicate, che ha subito ulteriori traumi a seguito del ribaltamento. Sul posto sono intervenute altre ambulanze per il soccorso immediato, oltre ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine per gestire la viabilità e i rilievi del caso.

L’incidente ha causato forti rallentamenti al traffico, con la strada temporaneamente chiusa al transito per consentire le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli.

Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza nei trasporti sanitari, soprattutto in aree urbane ad alto rischio di collisione.