Urlo di gioia della Scandone: il derby contro Benevento è tuo

La Scandone Avellino, in uno strepitoso momento di forma, si aggiudica il derby contro Benevento e espugna il Pala Miwa con un netto 54-72, ottenendo la sua quinta vittoria consecutiva nel settimo turno del campionato di Serie B Interregionale.

Una vittoria di fondamentale importanza per la squadra di coach Sanfilippo, che sale a quota 12 punti in classifica e consolida il suo primato. Il match è stato sempre in controllo dei biancoverdi, fino al terzo quarto, quando è arrivato lo strappo decisivo grazie alle giocate di Soliani, Stefanini e alla dominante presenza sotto canestro di Pichi.

Avvio del match con la Scandone priva di D’Offizi; la regia è affidata a capitan Trapani, affiancato dai soliti noti: Jaskus, Stefanini, Pichi e Soliani. Benevento risponde con Murolo, Castellitto, Ndour, Rianna e Bongiovanni.

Partono forte i lupi, con Jaskus, Stefanini e il solito Soliani a firmare il primo allungo biancoverde (4-15 al 5’). Pichi si distingue fin da subito sotto canestro, affrontando fisicamente Ndour. Il coach di Benevento, Parrillo, chiama timeout per fermare l’avanzata degli ospiti, ma la Miwa risponde solo parzialmente, accorciando con un mini-parziale di 5-0 firmato da Volpe e Murolo. I due falli fischiati al centro beneventano Ndour cominciano a pesare. La difesa di Benevento appare debole e poco incisiva; il primo quarto si chiude con Avellino in vantaggio 22-14, nonostante un canestro finale di Murolo dovuto a un’ingenuità di Zanini.

Nel secondo quarto, Soliani apre le danze con una tripla, seguito dai liberi di Trapani. Benevento risponde con Castellitto e Ordine, accelerando il ritmo. Ndour trascina i sanniti con un parziale di 8-0 che riporta Benevento in partita, costringendo Sanfilippo a chiamare timeout per interrompere l’inerzia. La tripla di Iannicelli restituisce slancio agli ospiti, ma la Scandone commette qualche ingenuità, permettendo alla Miwa di ridurre lo svantaggio. Si va all’intervallo lungo con i lupi in vantaggio di soli cinque punti, 34-29, dopo essere stati avanti anche di 14 lunghezze.

Al rientro in campo, Pichi fa la differenza con sei punti consecutivi, ma Benevento non molla, rispondendo con Ndour e Murolo. Stefanini si fa stoppare due volte da Ndour e Paglia fallisce un tiro aperto. L’incontro resta in equilibrio, con diversi errori da entrambe le parti. Sul finire del quarto, però, Avellino piazza un parziale di 7-0, con uno scatenato Soliani che segna cinque punti di fila, allungando di nuovo il vantaggio (43-56 al 30’).

L’ultimo periodo si apre con una tripla cruciale di Paglia, che finalmente sblocca il suo punteggio. Benevento prova a reagire con Murolo e Castellitto in contropiede, ma un timeout della Scandone spezza il ritmo dei sanniti. Avellino perde momentaneamente lucidità, e Benevento riduce lo svantaggio a soli nove punti con Ndour e Iommelli protagonisti. Uno scontro acceso tra Stefanini e Murolo accende ulteriormente gli animi, mentre l’asse Pichi-Trapani regala spettacolo. Benevento però non riesce a recuperare, anche a causa di un tecnico fischiato a Ordine. Le triple di Stefanini chiudono i giochi e consegnano la vittoria ad Avellino, che trionfa 54-72 sulla Cestistica Benevento.

Nel post-partita, coach Sanfilippo ha elogiato la prestazione della sua squadra: “Abbiamo giocato una solida fase difensiva, concedendo pochi rimbalzi agli avversari. Abbiamo dimostrato maturità nel riconoscere i momenti chiave della gara e mantenuto un’ottima intensità. Dobbiamo ancora sistemare alcuni aspetti individuali, come nel caso di Jaskus, che può dare molto di più.”

Il prossimo impegno della Scandone Avellino sarà sabato 9 novembre alle ore 20 al Del Mauro, contro la Dinamo Brindisi.

Parziali per quarto:

1° quarto: 14-22

2° quarto: 15-12

3° quarto: 14-22

4° quarto: 11-16

Tabellini: