17enne fermato per l’omicidio di Santo Romano e tentato omicidio di un 19enne nel Napoletano

Un 17enne napoletano è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco in relazione all’omicidio di Santo Romano e al tentato omicidio di un altro giovane di 19 anni. I fatti si sono svolti la scorsa notte in piazza Raffaele Capasso, a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. La Procura della Repubblica per i minorenni ha emesso un decreto di fermo nei confronti del ragazzo, ritenuto gravemente indiziato per questi crimini. Ora si attende la convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari (Gip).