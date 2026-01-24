Uniagri ad Avellino con il Comitato Agricoltori Avellinesi e il COAPI: le aree interne tornino al centro dell’agenda politica

Domani Uniagri sarà ad Avellino insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi, parte integrante del COAPI. Una partecipazione che nasce dalla condivisione degli stessi problemi e degli stessi obiettivi: difendere il lavoro agricolo, valorizzare le produzioni di qualità e riportare i territori interni al centro delle politiche di sviluppo.

La provincia di Avellino rappresenta in modo emblematico le sfide delle aree interne: lo spopolamento, la marginalità territoriale, la difficoltà di accesso ai servizi e una concorrenza sleale che per i nostri agricoltori diventa doppiamente penalizzante. In territori come l’Irpinia, dove le condizioni produttive sono più complesse, la competizione con modelli agricoli basati su costi e regole diverse rischia di colpire in modo ancora più duro chi lavora nel rispetto dell’ambiente e della qualità.

La nostra forza è la qualità delle produzioni e il valore di un territorio straordinario. L’Irpinia è un’area verde, ricca di biodiversità, paesaggi, tradizioni e saperi agricoli che rappresentano una risorsa strategica per il futuro, non un limite. Un patrimonio che merita di essere riconosciuto, tutelato e sostenuto.

Per questo Uniagri invita le istituzioni, le associazioni dei consumatori, le Pro Loco e tutti i cittadini a un percorso condiviso. È necessario portare con attenzione e continuità i problemi delle aree interne nelle sedi opportune, affinché diventino parte integrante dell’agenda politica locale e nazionale.

Se nelle città i monumenti da tutelare sono edifici e opere storiche, nei nostri territori i monumenti da salvaguardare sono le culture, le tradizioni, le colture e i paesaggi. Difenderli significa garantire futuro alle comunità, creare opportunità per i giovani e rafforzare un modello di sviluppo sostenibile.

La mobilitazione di Avellino vuole essere un momento di confronto e di proposta. Uniagri, insieme al Comitato Agricoltori Avellinesi e al COAPI, continuerà a lavorare affinché le aree interne tornino protagoniste delle scelte politiche, economiche e sociali del Paese.