POLLENA TROCCHIA (NA). Mensa scolastica, il sindaco Esposito replica alle accuse dell’opposizione I pagamenti in ritardo della ditta avevano portato le operatrici a scioperare

«È in atto l’ennesima operazione di sciacallaggio da parte di chi, privo di validi argomenti di discussione politica, cavalca l’onda di disagi che si verificano sul territorio, interessandosi solo ad amplificarne la portata piuttosto che addivenire alla loro soluzione, nell’interesse della comunità tutta». Con queste parole Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, risponde con durezza alle accuse del gruppo consiliare d’opposizione guidato dal consigliere Pasquale Fiorillo, che ha attaccato l’amministrazione comunale sulla questione mensa scolastica. «Nei giorni scorsi le operatrici della mensa scolastica, preoccupate per i mancati pagamenti da parte della ditta affidataria del servizio, hanno scioperato, causando inevitabili disagi a bambini, genitori e personale scolastico tutto. Di ciò siamo profondamente rammaricati. Ad oggi la criticità è stata risolta: le operatrici hanno percepito gli stipendi e il servizio è stato ripristinato, ma va detto con chiarezza che il Comune – pur solidarizzando appieno con la condivisibile “battaglia” delle lavoratrici – non può certo sostituirsi improvvisamente alla ditta nei pagamenti a queste ultime, peraltro prima ancora del termine della diffida che le dipendenti erano state costrette a inviare al datore di lavoro. Quello che può fare, e che ha regolarmente fatto, a dispetto delle infondate accuse di immobilismo rivolteci dall’opposizione, è pretendere formalmente il rispetto dei termini del servizio, attivando qualora ciò ripetutamente non avvenga, tutti gli strumenti previsti per tutelare l’Ente, ma soprattutto gli studenti che usufruiscono della mensa scolastica» ha proseguito il sindaco Carlo Esposito. «Nel loro attacco mal calibrato e opportunista i consiglieri Fiorillo, Attimo e Montella hanno anche messo in evidenza il rinvenimento di un insetto all’interno di uno dei pasti. È inutile dire che, qualora fosse accertato, questo episodio sarebbe gravissimo. Ma fino alla chiusura degli uffici comunali, ieri, nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta in tal senso da parte del personale scolastico, della ditta o dei genitori. Andremo in ogni caso ad accertare quanto accaduto e, come sempre, agiremo immediatamente e consequenzialmente» ha concluso il primo cittadino di Pollena Trocchia.