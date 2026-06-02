Provincia di Avellino, Fausto Picone incontra il territorio ad Avella: il 6 giugno la sfida con Rizieri Buonopane

AVELLA – Prosegue il percorso di ascolto e confronto di Fausto Picone, candidato alla presidenza della Provincia di Avellino, nonchè sindaco di Candida (AV), che mercoledì 3 giugno alle ore 18:00 sarà ad Avella per un incontro pubblico con amministratori e rappresentanti del territorio.

L’appuntamento si terrà presso la Sala Alvarez del Comune di Avella, in Piazza Municipio, e rappresenterà un momento di dialogo in vista delle elezioni provinciali in programma il prossimo 6 giugno.

Picone, sindaco di Candida e candidato alla guida di Palazzo Caracciolo, è impegnato in una serie di incontri sul territorio irpino per presentare il proprio programma e confrontarsi sulle principali problematiche che interessano i comuni della provincia. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare il ruolo dell’ente provinciale come punto di riferimento per le amministrazioni locali, favorendo la collaborazione istituzionale e la crescita delle aree interne.

La competizione elettorale vedrà contrapposti Fausto Picone e l’attuale presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, che punta alla riconferma alla guida dell’ente. Una sfida che si preannuncia particolarmente significativa per il futuro amministrativo dell’Irpinia e che sarà decisa dal voto degli amministratori locali, secondo il sistema previsto per le elezioni provinciali.

L’incontro di Avella sarà dunque un’occasione per approfondire idee, proposte e visioni sul futuro della Provincia di Avellino, in un confronto che entra nel vivo a pochi giorni dall’appuntamento elettorale del 6 giugno.

«Un momento di ascolto, confronto e condivisione per costruire insieme il futuro della nostra Provincia», è il messaggio che accompagna l’iniziativa promossa dal candidato alla presidenza.