​Un trionfo di emozioni a Baiano: il successo dello spettacolo musicale “Senza Tempo”

​Il palcoscenico del Teatro Colosseo di Baiano si è trasformato, nelle serate del 31 maggio e del 1° giugno, in uno scrigno di memoria, passione e pura arte vocale. Con il patrocinio del Comune di Baiano, lo spettacolo musicale “Senza Tempo” ha saputo fare centro nel cuore del pubblico, regalando due ore di grandissima musica dedicate a una figura fondamentale : la mamma.

​L’evento, nato con l’intento di omaggiare le canzoni più belle della nostra tradizione e del nostro passato, ha visto alternarsi e unire le proprie voci interpreti di straordinaria sensibilità. Una fotografia di scena cattura perfettamente l’essenza di queste serate: un’istantanea vibrante d’energia in cui gli artisti, schierati sul palco in un momento di profonda coesione interpretativa, trasmettono la gioia autentica del fare musica insieme.

​Un cast d’eccellenza sul palco

​Il successo della manifestazione porta la firma di un gruppo affiatato e talentuoso di protagonisti, capaci di spaziare tra sfumature emotive diverse ma sempre intensamente coinvolgenti:

​Giusy De Laurentiis e Anna Rondine, con le loro interpretazioni eleganti e vibranti;

​Angela Colucci, che ha saputo toccare le corde più profonde della platea;

​Antonio Picciocchi e il giovane e talentuoso Carlo Acierno, che con carisma e presenza scenica hanno confermato lo spessore artistico di questa produzione;

​La partecipazione speciale degli ospiti Insieme X Caso, che hanno arricchito ulteriormente la scaletta dello spettacolo.

​Ad accompagnare e valorizzare la resa di ogni singola esecuzione, il preciso lavoro tecnico del suono curato da Francesco Graziato, che ha garantito un’acustica impeccabile all’interno della sala.

​Un applauso a scena aperta

​Il commento a caldo del pubblico e dei presenti riassume perfettamente l’atmosfera respirata: “Due ore di bella musica interpretata da belle voci! Complimenti a tutti gli artisti.”

​Iniziative come “Senza Tempo” dimostrano quanto il territorio sia vivo e affamato di cultura, arte e momenti di condivisione autentica. Quando la memoria storica delle nostre canzoni incontra il talento e la passione di interpreti così devoti alla scena, il risultato non può che essere un successo memorabile, un applauso scrosciante che continua a risuonare anche a sipario chiuso.