​Un trionfo di emozioni a Baiano: il successo dello spettacolo musicale “Senza Tempo”

Il palcoscenico del Teatro Colosseo di Baiano si è trasformato, nelle serate del 31 maggio e del 1° giugno, in uno scrigno di memoria, passione e pura arte vocale. Con il patrocinio del Comune di Baiano, lo spettacolo musicale “Senza Tempo” ha saputo fare centro nel cuore del pubblico, regalando due ore di grandissima musica dedicate a una figura fondamentale : la mamma.
L’evento, nato con l’intento di omaggiare le canzoni più belle della nostra tradizione e del nostro passato, ha visto alternarsi e unire le proprie voci interpreti di straordinaria sensibilità. Una fotografia di scena cattura perfettamente l’essenza di queste serate: un’istantanea vibrante d’energia in cui gli artisti, schierati sul palco in un momento di profonda coesione interpretativa, trasmettono la gioia autentica del fare musica insieme.
Un cast d’eccellenza sul palco
Il successo della manifestazione porta la firma di un gruppo affiatato e talentuoso di protagonisti, capaci di spaziare tra sfumature emotive diverse ma sempre intensamente coinvolgenti:
Giusy De Laurentiis e Anna Rondine, con le loro interpretazioni eleganti e vibranti;
Angela Colucci, che ha saputo toccare le corde più profonde della platea;
Antonio Picciocchi e il giovane e talentuoso Carlo Acierno, che con carisma e presenza scenica hanno confermato lo spessore artistico di questa produzione;
La partecipazione speciale degli ospiti Insieme X Caso, che hanno arricchito ulteriormente la scaletta dello spettacolo.
Ad accompagnare e valorizzare la resa di ogni singola esecuzione, il preciso lavoro tecnico del suono curato da Francesco Graziato, che ha garantito un’acustica impeccabile all’interno della sala.
Un applauso a scena aperta
Il commento a caldo del pubblico e dei presenti riassume perfettamente l’atmosfera respirata: “Due ore di bella musica interpretata da belle voci! Complimenti a tutti gli artisti.”
Iniziative come “Senza Tempo” dimostrano quanto il territorio sia vivo e affamato di cultura, arte e momenti di condivisione autentica. Quando la memoria storica delle nostre canzoni incontra il talento e la passione di interpreti così devoti alla scena, il risultato non può che essere un successo memorabile, un applauso scrosciante che continua a risuonare anche a sipario chiuso.