2 Giugno: L’Alba della Repubblica e il Crepuscolo di un’Epoca

​Ci sono date che non appartengono semplicemente al calendario, ma che segnano il confine esatto tra il passato e l’avvenire di una nazione. Il 2 giugno 1946 rappresenta quel confine per l’Italia: il momento in cui il popolo italiano, per la prima volta a suffragio universale e dopo i traumi profondi del secondo conflitto mondiale, fu chiamato a scegliere la propria veste istituzionale e a decidere il proprio destino. La scelta era netta, epocale, quasi drammatica nella sua solennità: Monarchia o Repubblica. La fine della monarchia in Italia non fu un semplice avvicendamento di simboli o di poteri, ma il risultato inevitabile di un logoramento storico e morale. La Casa di Savoia, che pure aveva legato il proprio nome al processo di Unificazione risorgimentale, era uscita fatalmente compromessa dagli anni della dittatura e dalle tragiche decisioni che avevano trascinato il Paese nell’abisso della guerra. Quel 2 giugno, nelle cabine elettorali, gli italiani non votarono soltanto per una forma di governo; votarono per una rigenerazione morale, per una ricostruzione che partisse dalle fondamenta. Con quasi 13 milioni di voti favorevoli alla Repubblica contro i circa 10 milioni per la Monarchia, l’Italia scelse di congedare i re e di diventare stabilmente una comunità di cittadini uguali davanti alla legge. Quel giorno portò con sé una rivoluzione silenziosa ma immensa: per la prima volta in una consultazione politica nazionale, le donne italiane esercitarono il diritto di voto. Le immagini d’epoca che ritraggono le lunghe file davanti ai seggi, con i volti segnati dalle fatiche della guerra ma illuminati da una nuova dignità, restano il simbolo più puro di quella giornata. Fu il vero battesimo della democrazia italiana, il momento in cui la sovranità tornò ad appartenere legittimamente e interamente al popolo. Insieme al referendum, il voto per l’Assemblea Costituente mise al lavoro le migliori menti e le diverse anime politiche del Paese per redigere la Carta Costituzionale, il patto civile che ancora oggi custodisce i nostri diritti e i nostri doveri. La Repubblica fu l’atto di nascita di una nuova Italia, un edificio costruito sulla speranza, sul sacrificio e sulla ferma volontà di non ricadere mai più nel buio del passato. Celebrare il 2 giugno oggi non significa soltanto fare esercizio di memoria storica, né limitarsi a una formale commemorazione. Significa rinnovare ogni anno quel giuramento collettivo di libertà e democrazia. La fine della monarchia ha segnato il tramonto dei privilegi dinastici e l’inizio di un cammino in cui ogni cittadino, indipendentemente dalla propria origine, è chiamato a concorrere al bene comune. Oggi, mentre le frecce tricolori solcano il cielo e i simboli dello Stato uniscono idealmente l’intera penisola, la Festa della Repubblica ci ricorda che la democrazia non è un bene conquistato una volta per sempre, ma un impegno quotidiano, vivo e prezioso, da custodire e tramandare alle generazioni future.

Maicol Acierno