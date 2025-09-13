Tufino: X Anniversario di Ordinazione Presbiterale di don Angelo Schettino

Domani, 14 settembre, in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce, sarà celebrata una Santa Messa Solenne di ringraziamento presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto.

A presiederla sarà don Angelo Schettino, in occasione del decimo anniversario della sua ordinazione presbiterale.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare a questo momento di preghiera e di gioia comunitaria per rendere grazie al Signore per il dono del sacerdozio e accompagnare con affetto e stima il cammino pastorale di don Angelo.(L.C.)