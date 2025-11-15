Torre del Greco, 77enne spara dal tetto contro le auto in sosta: in casa scoperto un laboratorio per armi artigianali. Arrestato dai Carabinieri

TORRE DEL GRECO – Spara dal tetto della propria abitazione colpendo le auto in sosta con un fucile a pallini, poi il ritrovamento choc: in casa aveva un vero e proprio laboratorio per la modifica e la costruzione di armi artigianali. È finita così la serata di un uomo di 77 anni, incensurato fino a ieri, arrestato dai Carabinieri della sezione operativa e della stazione locale.

Tutto è iniziato quando, intorno alla sera, al 112 sono giunte diverse segnalazioni di residenti spaventati: un uomo stava sparando dall’alto, mirando ai veicoli parcheggiati in strada. I Carabinieri, intervenuti immediatamente, hanno raggiunto l’indirizzo indicato e bussato alla porta del sospettato.

La scoperta: armi artigianali e matricole abrase

Una volta entrati nell’abitazione, i militari si sono trovati davanti a un vero laboratorio clandestino.

La prima arma a destare sospetti è stata una carabina Anschutz calibro 4.5 con matricola abrasa, considerata a tutti gli effetti arma clandestina e ora al centro degli accertamenti tecnici.

A questa si aggiungevano:

una pistola calibro .22 ,

tre fucili ad aria compressa , tutti di fabbricazione artigianale ,

numerosi inneschi per proiettili,

buste di pallini metallici,

parti meccaniche di armi in fase di costruzione o modifica.

Un arsenale inatteso e particolarmente pericoloso, soprattutto considerando la possibilità di alterare la potenza e la capacità offensiva delle armi.

Arrestato: ora è ai domiciliari

Il 77enne è stato dichiarato in arresto con l’accusa di:

detenzione di arma clandestina ,

ricettazione.

Dopo le formalità di rito, per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.

Paura tra i residenti

Il gesto, avvenuto in un’area densamente abitata, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. I colpi, seppur sparati con armi a pallini, possono provocare danni significativi e mettere in pericolo persone e cose.

Le indagini proseguono per stabilire: