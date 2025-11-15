Cicciano, festa grande per la nascita della piccola Alessandra Casoria: gioia per le famiglie Casoria, Villani e Alfieri

CICCIANO – Un giorno di festa e commozione per le famiglie Casoria, Villani e Alfieri: è venuta al mondo la piccola Alessandra Casoria, una nuova vita che porta con sé un carico immenso di emozione, speranza e gioia condivisa da tutta la comunità.

La neonata è figlia di Daniele Casoria, originario di Cicciano, e di Sandra Olimpia Villani, di Torre del Greco e residente anch’ella a Cicciano. Per la giovane coppia si apre ora un percorso ricco di emozioni, fatto di amore e nuove responsabilità, vissuto con entusiasmo e circondato dall’affetto di tutta la famiglia.

Ad accogliere per primi la piccola Alessandra ci sono i bisnonni:

Rosa Napolitano ,

Vittorio Alfieri ,

Maria D’Apolito,

figure di riferimento che custodiscono tradizione, memoria e valori familiari.

Con grande emozione saluta l’arrivo della nipotina anche la nonna Tamy Alfieri, mentre a vivere con un sorriso speciale questo evento è soprattutto il nonno Felice Casoria, conosciuto affettuosamente come “’o mercanill”.

Per lui, dicono in famiglia, “è arrivato il momento di indossare il pannolone da nonno” e di abbandonare la storica frase “sono giovane”: un cambiamento accolto con ironia e tanto amore.

A festeggiare Alessandra ci sono anche lo zio Carmine e la zia Noemi, insieme a una lunga schiera di prozii e cugini che rappresentano il cuore pulsante della famiglia allargata:

Giuseppe, Rosa, Rosalba, Virginia, Ilenia, Carmen Casoria,

Vito, Angelo, Virgilio,

i piccoli Antonio, Giulia e Greta.

Una comunità familiare numerosa e affiatata, che ha accolto la nuova arrivata come un dono prezioso, portatrice di luce e speranza.

La nascita di Alessandra Casoria diventa così non solo un momento intimo e familiare, ma anche un’occasione di gioia collettiva per Cicciano, dove la famiglia Casoria è da anni radicata e conosciuta.

Un evento che rafforza legami e tradizioni, ricordando come le nascite siano, ancora oggi, uno dei momenti più belli e significativi per una comunità.

Benvenuta, Alessandra.