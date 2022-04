TERZIGNO. La Comunità si mobilita per non lasciare andare via le suore dell’oratorio

“Siamo compatti e uniti per raggiungere lo scopo di tenerci le nostre suore”, è questo il grido della Comunità intera di Terzigno (NA) che questa pomeriggio in piazza Caracciolo del Sole ha manifestato per dire no alla chiusura dell’oratorio e al trasferimento delle religiose in altro istituto. L’istituto dovrebbe essere chiuso dal prossimo mese di settembre e la notizia è stato un vero e proprio fulmine a cielo sereno per i cittadini di Terzigno che reputano l’oratorio e le religiose come parte integrante della comunità. A fianco dei tanti cittadini si è schierato anche il primo cittadino del comune vesuviano Francesco Ranieri con tutta l’amministrazione e l’opposizione. L’oratorio salesiano è una istituzione di Terzigno e tutta la comunità si batterà per difendere l’istituto anche con manifestazioni eclatanti se gli organi preposti non cambieranno idea.

adsense – Responsive – Post Articolo