NON E’ PIU’. Avella, lutto Nicola De Rosa anni 53

Ne danno il triste annuncio la moglie Carmela Canonico, i figli Nello, Gianni e Angela, le nuore Filomena Garardo e Francesca, i nipotini Carmine e Nicola, i suoceri Giovanni Canonico e Maria Vittoria, la nonna, il fratello Pasquale, la sorella Filomena i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti. In ottemperanza al DPCM per contrastare la diffusione del virus Covid 19, i funerali si terranno in forma privata con dispensa delle visite a casa e avranno luogo il 20 c.m. alle ore 16 partendo dalla casa dell’Estinto in via Carmignano 8 per la chiesa di San Giovanni in Avella. Dopo il rito religioso si proseguirà in forma privata per il Cimitero di Avella.

