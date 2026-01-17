Terzigno, conferita la cittadinanza onoraria al prof. Raffaele Urraro

Si è svolto questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Terzigno, il Consiglio comunale straordinario convocato per il conferimento della cittadinanza onoraria al prof. Raffaele Urraro, docente, poeta e scrittore.

La seduta, aperta alle ore 10.00, ha visto la partecipazione dell’intera assise consiliare, dell’amministrazione comunale Ranieri e di tutti gli assessori. Tra questi era presente anche il già senatore Auticchio, che ha preso parte ai lavori istituzionali. All’incontro hanno inoltre partecipato autorità civili e numerosi cittadini.

L’unico punto all’ordine del giorno era dedicato al riconoscimento ufficiale a una figura che, nel corso degli anni, si è distinta per l’impegno culturale e il contributo dato alla valorizzazione del territorio e della memoria collettiva, già docente del liceo.

Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore umano e culturale del prof. Urraro, il cui percorso intellettuale rappresenta un esempio di dedizione allo studio, alla scrittura e alla promozione dei valori civici. Il Consiglio comunale ha quindi espresso unanime apprezzamento per l’iniziativa, sancendo formalmente il conferimento della cittadinanza onoraria.

La seduta si è svolta regolarmente ed è stata trasmessa anche in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube del Comune di Terzigno, consentendo la partecipazione a distanza della cittadinanza.

Con questo atto simbolico, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a una personalità che ha saputo onorare, attraverso la cultura e l’impegno civile, il nome della comunità terzignese.