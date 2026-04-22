SuperEnalotto, vincita a Napoli: centrato un “5” da oltre 93mila euro

La Campania torna protagonista con la fortuna del SuperEnalotto. Nell’estrazione di martedì 21 aprile 2026 è stata infatti registrata una vincita significativa nel capoluogo partenopeo.
A Napoli un giocatore ha centrato un “5”, portando a casa un premio di 93.725,23 euro. La schedina vincente è stata convalidata presso una tabaccheria situata in Corso Europa.
Un risultato importante, anche se il “6” continua a sfuggire. Nessun jackpot è stato assegnato nell’ultima estrazione e il montepremi continua a crescere, raggiungendo cifre sempre più elevate.
Per il prossimo concorso, in programma giovedì 23 aprile, il jackpot sale a 153,5 milioni di euro, confermandosi tra i più alti a livello mondiale.
Il SuperEnalotto si conferma così uno dei giochi più seguiti in Italia, capace di attirare l’attenzione di milioni di appassionati ad ogni estrazione, tra sogni di grandi vincite e piccole soddisfazioni come quella registrata a Napoli.