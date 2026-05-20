Grande successo per la VIII Stagione Concertistica: Artemus diventa Orchestra Città di Pompei

Si conclude con entusiasmo la VIII Stagione Concertistica promossa dall’APS Artemus di Pompei, una stagione che ha registrato in tutti gli appuntamenti una grande partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse del territorio verso il progetto artistico che vede la direzione del M° Alfonso Todisco, giovane direttore d’orchestra attivo in Italia e all’estero, docente del Conservatorio di Avellino.

Un percorso iniziato nel 2017 come Orchestra Artemus e che, il 26 marzo 2026, dopo otto stagioni concertistiche ha segnato una tappa storica con la concessione ufficiale da parte del Comune di Pompei del nome “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale che valorizza il lavoro culturale portato avanti negli anni dalla compagine musicale sul territorio.

La stagione 2026 si è aperta il 4 gennaio con il Gran Concerto di Capodanno Città di Pompei, accolto da una sala gremita e da grande entusiasmo da parte del pubblico. Il 28 febbraio l’orchestra è tornata protagonista con il concerto omaggio a Ennio Morricone, un appuntamento particolarmente sentito che ha attraversato alcune delle pagine più celebri del grande compositore italiano. Il 15 marzo il concerto “Virtuosi in Scena” ha proposto un viaggio musicale dal Barocco a Puccini, mettendo in evidenza la versatilità dell’ensemble insieme a sei giovani e talentuosi solisti del territorio, in un dialogo tra epoche, stili e linguaggi musicali differenti. Il 4 aprile è andato in scena uno degli appuntamenti simbolo della stagione: “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, concerto che ha rappresentato anche il debutto ufficiale con il nuovo nome Orchestra Città di Pompei. Protagonista della serata il violinista solista Vincenzo Meriani. La sala gremita ha accolto con lunghi e calorosi applausi non solo l’esecuzione del celebre capolavoro vivaldiano, ma anche l’annuncio ufficiale del nuovo nome dell’orchestra.

A chiudere la stagione, il 10 maggio, è stato il “Galà Lirico di Primavera”, concerto finale che ha unito l’Orchestra Città di Pompei ai giovani artisti selezionati nell’ambito dell’Italian Opera Lab, la masterclass internazionale promossa dall’APS Artemus che ha visto la partecipazione di due personalità di spicco nel mondo della lirica: il direttore d’orchestra Giacomo Sagripanti ed il soprano Valeria Sepe. La serata ha visto al centro alcune delle pagine più affascinanti del repertorio lirico italiano.

La stagione ha rappresentato non soltanto una rassegna concertistica, ma il consolidamento di un progetto culturale sempre più radicato nella città. Il costante riscontro del pubblico, la partecipazione crescente agli eventi e il riconoscimento ricevuto dalle istituzioni confermano oggi la solidità di un percorso che guarda al futuro con nuove idee, nuovi progetti e una visione artistica sempre più ampia.