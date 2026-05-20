MASSA LUBRENSE – “LA TAVOLA DEI 300 COAST TO COAST”, PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA III EDIZIONE: IL 16 GIUGNO A MARINA DELLA LOBRA E IL 17 GIUGNO A MARINA DI PUOLO

Redazione

La terza edizione di La Tavola dei 300, evento organizzato dall’Associazione Ristoratori Lubrensi, per il 2026 viaggia via mare, alla scoperta delle bellezze della costa di Massa Lubrense. Il programma è stato presentato ieri alla conferenza stampa, che si è svolta al ristorante stellato “Taverna del Capitano” di Marina del Cantone della famiglia Caputo.

“Siamo partiti alcuni anni fa da un’idea semplice ma ambiziosa – ha dichiarato Francesco Gargiulo, Presidente dell’Associazione Ristoratori Lubrensi – quella di raccontare Massa Lubrense attraverso la sua cucina, la sua ospitalità e la sua gente. Oggi La Tavola dei 300 è diventata un simbolo di identità e collaborazione tra ristoratori, cittadini e istituzioni. E ci tengo a ringraziare tutti i nostri partner. Portare l’evento nei nostri borghi sulla costa, partendo dalla conferenza stampa a Marina del Cantone, e il doppio appuntamento di giugno a Marina della Lobra e Marina di Puolo, significa valorizzare ancora di più il legame storico tra il nostro territorio e il mare. Percorsi enogastronomici e momenti di convivialità saranno il cuore di un appuntamento, che punta a consolidare l’immagine di Massa Lubrense come capitale dell’accoglienza e della cultura del gusto, con un ruolo da protagonista nel panorama della Cucina Italiana, quale Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco”.

Doppio appuntamento dunque a giugno con la Terza edizione di La Tavola dei 300: Martedì 16 a Marina della Lobra, con la kermesse aperta al pubblico, tra musica, danze e buon cibo; Mercoledì 17 giugno invece l’esclusiva cena di La Tavola dei 300, ambientata nel suggestivo borgo di Marina di Puolo, dove i 60 chef dell’associazione saranno ai fornelli, esaltando i sapori del territorio e la tradizione culinaria dei loro ristoranti. In prima linea ristoranti stellati, osterie, pizzerie, pasticcerie, panetterie, fiorai e produttori del comune di Massa Lubrense, di ogni frazione, coinvolti in un evento nato per la promozione dei borghi di Massa Lubrense, dalle bellezze ambientali e paesaggistiche ai sapori del territorio.

Tanti i partner che hanno aderito alla kermesse, produttori del territorio e anche prestigiosi brand del mondo del food, beverage ed ospitalità: Federalberghi, Franciacorta, San Pellegrino, Le Colline Lubrensi, Marisa Cuomo, Il Convento, Pastificio Liguori, Villa Sandi, Pollio Carni, Palmieri, Sch. Franchi, Birrificio Trovabirre, Edil Sud, Studio Maurizio Gaeta, Studio Rosario Gaeta, Hotel Rifiuti Zero, Workline, Mulino Caputo, Fantinel, Caseificio Due Golfi, Caseificio Marcello, Consorzio Vesuvio, Francesco Somma, Itpoint, Franciacorta, Ad Hoc, Alois, Ais Sommelier, Ipei, La Minerva S.r.l, Il Turuziello, Del Monte, Baker.i., Roxy Bar, Fiorentino, Nonno Paolo, Tamaya, Bar Gourmet, Enzo Coccia, Cake Art Sorrento, Fontanella Piante, L’arte Dei Fiori, Casa Dei Fiori, Fiorista Luca Terrecuso, Food Safety.

Ma con la “Coast to Coast Edition” si rivolge soprattutto il proprio sguardo al mare, che sarà il grande protagonista anche per il menù delle due serate. Un mare decantato, raccontato e degustato attraverso musica e tipicità enogastronomiche, capaci di rievocare memorie sensoriali di antichi sapori e ricette internazionali, passando dall’antipasto al dolce.

“Le nostre ricette raccontano la storia di questa terra – ha commentato Mariella Caputo, sommelier di fama internazionale e titolare del ristorante Taverna del Capitano con il fratello chef Alfonso Caputo – Portare La Tavola dei 300 nelle marine, significa valorizzare l’anima più autentica di Massa Lubrense, fatta di pescatori, famiglie e sapori che si tramandano da generazioni”

Non mancheranno naturalmente ospiti di prestigio, dal mondo del food come il giornalista televisivo Edoardo Raspelli, che premierà il 16 giugno le eccellenze locali, Enzo Coccia, Maestro della Pizza Napoletana, che aprirà le danze il 17 giugno a Marina di Puolo, e qualche ospite vip, su cui vige ancora silenzio e mistero, per arricchire la kermesse con un pizzico di mondanità. A chiudere la serata del 17 giugno, musica in spiaggia e un suggestivo spettacolo di fuochi d’artificio, in riva al mare.

“La Tavola dei 300 non è soltanto un evento gastronomico – ha commentato Giovanna Staiano, Sindaco facente funzioni di Massa Lubrense – ma rappresenta un modello di promozione territoriale che mette insieme identità, paesaggio e comunità. Massa Lubrense possiede un patrimonio straordinario che merita di essere raccontato attraverso le sue eccellenze”.

Alla conferenza stampa non è passata inosservata la notizia della chiusura del ristorante 3 stelle Michelin i Quattro Passi di Nerano: “Esprimiamo piena solidarietà alla famiglia Mellino – hanno dichiarato Francesco Gargiulo, Presidente Arl, e Mariella Caputo di Taverna del Capitano – quanto accaduto ai Quattro Passi ha colpito profondamente tutta Massa Lubrense. E’ una grande perdita per noi tutti, per l’importanza e la storia di un ristorante, che ha avuto la capacità di promuovere Massa Lubrense nel mondo, portando grande prestigio al territorio. E’ una perdita enorme per l’intero paese e ci auguriamo che ben presto si faccia chiarezza, per rivedere i Quattro Passi aperti”.

La Tavola dei 300 come ogni anno, darà ampio spazio anche alla solidarietà. Nelle ultime edizioni sono state fatte donazioni al Centro Ustioni Pediatrico Regionale nel 2024 e alla onlus “I Genitori Prima di Tutto” nel 2025. Per il 2026 l’iniziativa sociale sarà rivolta al territorio; grazie alla sinergia tra l’Associazione Ristoratori e i parroci, saranno aiutate le famiglie in difficoltà di Massa Lubrense.

Intanto sono già aperte le registrazioni per la cena del 17 giugno, qui il link dove poter acquistare i biglietti: https://go2.it/evento/la-tavol a-dei-300-terza-edizione/9472