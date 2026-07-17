Spirito di servizio a Frascati: Antonio Nappi tra i primi a soccorrere il ferito

Frascati (Roma) – Nelle prime ore del pomeriggio, nel centro cittadino, un conducente ha urtato accidentalmente uno scooter. A seguito dell’impatto, una persona è caduta sull’asfalto rovente.

Il dirigente della Guardia Agroforestale Italiana di Avellino, Antonio Nappi, che si trovava a Frascati per altri impegni istituzionali, è intervenuto con tempestività, prestando i primi aiuti e collaborando con la Polizia Locale e con i soccorritori giunti sul posto.

Un intervento che ha evidenziato grande senso civico, spirito di solidarietà e profondo attaccamento al servizio, confermando l’importanza di agire con prontezza e responsabilità nei momenti di emergenza.