Sant’Angelo dei Lombardi, torna il Festival Umani all’Abbazia del Goleto. Dal 24 luglio la rassegna dedicata all’inclusione e al sociale

Dal 24 luglio torna “Umani, Festival dell’Inclusione e delle Differenze”. E’ la seconda edizione della rassegna culturale dedicata al terzo settore, promossa da Città dell’Alta Irpinia, Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Asl Avellino e Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia insieme a partner pubblici, associazioni e privati.

Al centro i soggetti fragili del territorio dell’Alta Irpinia e non solo, con approfondimenti abbinati a laboratori, concerti, teatro. “Umani” è accoglienza, attività sociali, cultura. L’intera manifestazione si terrà presso l’Abbazia del Goleto, all’interno del complesso storico e religioso con convegni e spettacoli ed all’esterno con stand. La manifestazione è rivolta al territorio, con iniziative volte a valorizzare le numerose esperienze di integrazione e solidarietà che operano per l’inclusione sociale, il contrasto alle fragilità e alle vulnerabilità.

“Tuttavia anche quest’anno, così come fatto nel 2025 con una campagna a favore degli studenti di Gaza e della Cisgiordania, rivolgiamo il nostro sguardo verso le emergenze. In questo senso andrà il nostro sostegno alla popolazione venezuelana colpita dal terremoto, tramite un contatto già avviato con la Diocesi di Caracas“, spiega la sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi e presidente della Città dell’Alta Irpinia, Rosanna Repole. “L’altro obiettivo per questa seconda edizione di Umani è quello di costituire un tavolo permanente dell’Inclusione in Alta Irpinia, che raccolga le istanze delle fasce deboli della popolazione e di chi opera ogni giorno per le fasce deboli“.

Si comincia con un’anteprima il 24 luglio. Nel pomeriggio verrà presentata l’intera iniziativa con la rete dei partner, alle 17.30 la costituzione del tavolo Disabilità Cesvolab Aree Interne Irpinia Sannio. Il momento sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra fotografica “Aquerò – Viaggio a Lourdes con l’Unitalsi” a cura di Annibale Sepe e seguito dalla Festa del Rifugiato a cura del Centro SAI di Sant’Angelo dei Lombardi e Irpinia 2000 ETS. In serata il concerto degli Effetti Collaterali, la band guidata dai medici Cesare Gridelli e Giovanni De Chiara.

Si riprende il 28 luglio nel pomeriggio: previsti laboratori, convegno e video-proiezioni in collaborazione con la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, PianetaDown Odv, Omi – Gender Equality in Our Dna e Il lampione della cantonata. Dopo il tramonto lo spettacolo teatrale dei Puck Teatré con “Precipitevolissimevolmente”, riadattamento di “A long way down” di Nick Hornby. La pièce è realizzata dalla compagnia avellinese d’intesa con il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze dell’Asl Avellino. Il 29 luglio si presenta il progetto FAMI “A.R.I.A.”, Autonomia, Restanza e Inclusione in Alta Irpinia. Alle 21.00 il concerto della Nuova Compagnia di Canto Popolare, lo storico gruppo partenopeo per un concerto speciale sempre in Abbazia con Montecristo produzioni.

Il 30 luglio torna in Alta Irpinia Luca Trapanese, per la presentazione del libro “Una famiglia imperfetta”. Trapanese sarà al Goleto alle ore 18.30 in uno spazio organizzato in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia. Dopo la presentazione, la performance di danza e teatro “Oltre il gioco”, a cura di Simona De Angelis e Angelo Vanzanella per Autilia A. Volpe.

Il giorno 31 luglio, nel pomeriggio, un momento convegnistico e di formazione in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Avellino sui Giardini Terapeutici. In serata il teatro con “Piccolo principe: un ponte tra mondi”, a cura della U.O.C. Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Asl Avellino in collaborazione con Groove Dance Studio per la regia di Katia Cogliano.

Nell’ultima giornata, 1 agosto, si terrà nel pomeriggio la cerimonia di chiusura dell’evento per ringraziare tutti i partecipanti. Alle 21 lo spettacolo teatrale Peter Pan, con i ragazzi di Auto-Teatranti, Groove Dance Studio e la regia di Katia Cogliano per Insieme si Può Sarno e i Bambini delle Fate.

Umani 2026 ha il patrocinio morale di Ministero dell’Interno, Consiglio regionale della Campania e Provincia di Avellino. Insieme agli enti promotori (Città dell’Alta Irpinia, Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, Asl Avellino e Consorzio dei Servizi Sociali Alta Irpinia), l’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, la comunità benedettina del Goleto, la Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi “Bartolo – Famiglietti – Forgetta”, Comunità montana Alta Irpinia, rete FAMI e Tessere Comunità (Irpinia 2000 ETS, Il Germoglio, Carrettera, Intra, Arci Avellino, Vision Sports Avellino), Centro SAI Sant’Angelo dei Lombardi, Federazione regionale delle Misericordie della Campania, Ordine degli Architetti di Avellino, Cesvolab Csv Irpinia Sannio, Autilia A. Volpe, Insieme si Può Sarno e Bambini delle Fate, Omi-Gender Equality in Our Dna, Pianetadown Odv, Cooperativa di comunità Stazione Goleto, Oratorio Don Siro Colombo, Cooperativa Il Germoglio, Coldiretti Avellino, Rotary Sant’Angelo dei Lombardi Hirpinia Goleto, Il Lampione della Cantonata e l’Albero della Condivisione. La manifestazione ha il sostegno di Omi – Officine Meccaniche Irpine, Tiger Consulting, Caffè Iuliano. Partner tecnico Elle-Zeta Service.