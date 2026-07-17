Sperone, festa di Sant’Elia Profeta: il 20 luglio cambia la raccolta differenziata

SPERONE – In occasione della festività di Sant’Elia Profeta, patrono di Sperone, in programma lunedì 20 luglio 2026, il Comune informa la cittadinanza che il servizio di raccolta differenziata subirà una parziale modifica.

Nella giornata della festa sarà infatti garantita esclusivamente la raccolta della frazione organica (umido), che verrà effettuata regolarmente.

Per consentire il corretto svolgimento del servizio, i cittadini sono invitati a depositare i mastelli dell’umido entro e non oltre le ore 2:00 del 20 luglio, così da permettere alla ditta incaricata di effettuare la raccolta in modo efficiente e senza interferire con il programma dei festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.

L’Amministrazione comunale raccomanda la massima puntualità nel conferimento dei rifiuti e confida, come sempre, nella collaborazione e nel senso civico della cittadinanza, affinché il servizio possa svolgersi regolarmente nel giorno della ricorrenza patronale.