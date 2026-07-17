RIPARTE IL CALCIO A NOLA: ECCO L’FC NOLA

Riparte il calcio a Nola. Dopo mesi di apnea e di incertezza, oggi si può ufficialmente annunciare che il calcio nella città dei Gigli non è scomparso e, anzi, riparte con vigore e spirito di intraprendenza. Settimane intense di concertazioni e valutazioni che hanno portato alla formazione di una cordata di imprenditori e professionisti nolani capace di dare vita ad un nuovo progetto calcistico nel più breve tempo possibile, non lasciando nulla al caso sia dal punto di vista sportivo che burocratico ed amministrativo.

Il nuovo Nola, con il logo che rappresenta la sua storia e la denominazione ufficiale “Football Club Nola”, disputerà il prossimo campionato di Promozione. A formare il gruppo societario: Gian Vittorio Sepe, Davide Vatieri, Pasquale Manzi, Felice Siciliano, Salvatori Lauri, Gianpaolo Cassese, Ennio Zero, Paolo Bencivenga, Ciro Manzo, Lorenzo Di Palma, Daniele Volpe, Mario Schettino. Un impegno, quello preso dalla società, che si concentra sul calcio ma che, al contempo, vuole creare una rete sociale e sportiva con ampi confini, sfruttando anche l’appoggio di numerosi imprenditori che hanno già sposato il progetto e messo a disposizione le loro risorse per realizzarlo.

Il Presidente del neonato Nola, su impulso dei soci, sarà Gian Vittorio Sepe. Entusiasta, ha commentato: “Oggi ho l’onore di rappresentare un gruppo di professionisti ed imprenditori che ha voluto, con forza e convinzione, che il calcio a Nola non sparisse. Abbiamo intrapreso questa avventura pensando alle tante persone che ogni domenica vivono e seguono il calcio della città bruniana. Abbiamo pensato ai tifosi, alla loro passione e al loro desiderio di tornare a gioire e soffrire per questi colori”