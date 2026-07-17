Pomigliano Jazz in Campania: ad Avella il superquartetto “First Meeting” inaugura la XXXI edizione

Prende il via con un evento d’eccezione la XXXI edizione di Pomigliano Jazz in Campania. Il prossimo 22 luglio 2026, l’Area archeologica della Necropoli Monumentale di Avella ospiterà in anteprima il concerto di First Meeting, un progetto che riunisce quattro protagonisti assoluti del jazz internazionale.

Sul palco saliranno il pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, il sassofonista Chris Potter, il contrabbassista Larry Grenadier e il batterista Eric Harland, musicisti di fama mondiale accomunati da una straordinaria capacità di innovare il linguaggio del jazz contemporaneo. Il nome del progetto richiama l’idea di un incontro artistico in cui esperienza, creatività e improvvisazione si fondono in un dialogo musicale di altissimo livello.

La suggestiva cornice archeologica di Avella farà da scenario a una serata che promette di coniugare grande musica e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Campania, confermando ancora una volta la vocazione del Pomigliano Jazz a proporre concerti in luoghi di particolare fascino.

L’appuntamento rappresenta l’anteprima della rassegna, da oltre trent’anni punto di riferimento per gli appassionati di jazz e della musica d’autore, capace di portare sul territorio artisti di rilievo internazionale.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Azzurro Service. L’inizio del festival si annuncia dunque con una formazione d’eccezione e un concerto destinato a essere uno degli eventi più attesi dell’estate musicale campana.