CRISI AI VERTICI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA. IL PRESIDENTE RIANNA SI DIMETTE

NOLA – Si è consumata, nella seduta consiliare del 9 luglio, una frattura profonda destinata a segnare gli assetti dell’Ordine degli Avvocati di Nola. Il Consiglio ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del Consigliere Segretario, Avv. Fiorella Loria: un atto dal chiaro sapore strumentale che ha immediatamente innescato una reazione a catena sui vertici del Foro.

A seguito della deliberazione, il Presidente Avv. Arturo Rianna, ha rassegnato le dimissioni dalla carica presidenziale, pur mantenendo la carica di consigliere. Una scelta che assume il valore di un gesto politico netto, non soltanto per prendere atto di una spaccatura insanabile, ma per difendere con forza l’operato dell’Avv. Loria, la quale ha svolto egregiamente il proprio mandato per oltre tre anni. Appare evidente come la sfiducia sia il frutto di una mera manovra politica, priva di reali presupposti di merito, tesa unicamente ad alterare gli equilibri dell’Ente ribaltando la maggioranza che aveva sostenuto l’avv. Rianna durante le elezioni.

Di fronte a questa deriva, i Consiglieri Marco Castaldo, Carmen Di Palma, Giacomo Gammella, Michele Picardi, Gianfranco Piscino e Michele Santella hanno espresso aperta solidarietà al Presidente uscente e alla Segretaria, ribadendo la propria fedeltà al progetto politico condiviso fin dall’inizio della consiliatura.

Pur nel rispetto della dialettica democratica dell’Avvocatura, emerge con forza la coerenza e il valore umano del gesto dell’Avv. Rianna: rifiutando ogni logica di compromesso, ha preferito assumersi la responsabilità politica della rottura pur di non restare legato a una carica ormai priva della maggioranza che l’aveva generata. Un atto di rara dignità istituzionale a tutela dell’onore dell’intero Foro nolano e che merita di essere riconosciuto per la sua linearità e coerenza.