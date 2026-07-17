SPERONE: Edil Sant’Elia: Quando la materia diventa design

Nuova veste grafica per un brand storico che amplia la sua offerta in qualità e consulenza fidelizzando professionisti e clienti

di Saverio Bellofatto

Nata nel 1965, Edil Sant’Elia è una delle realtà storiche del territorio. Per anni si è affermata nelle forniture di pavimenti, ceramiche e arredo bagno, costruendo la sua reputazione sulla fiducia e sulla competenza. Oggi l’azienda è operativa nella stupenda location architettonica di Corso Umberto I a Sperone, diretta dai fratelli Antonio e Michele Sorice. E da qui è ripartita con un’offerta ampliata e una visione nuova: non solo vendita, ma progetto. Un’offerta completa per la casa, Edil Sant’Elia ha incrementato e diversificato la proposta per rispondere alle esigenze di privati, architetti e imprese.

Tra i prodotti di punta: parquet, pavimenti e rivestimenti, parati, arredo per il bagno, sanitari, vasche e saune, rubinetteria e accessori. Una selezione che unisce design, tecnologia e materiali certificati, con una particolare attenzione al Made in Italy e alle nuove tendenze dell’abitare. “Vogliamo essere più di un semplice punto vendita ” È questa la filosofia dei titolari, Antonio e Michele Sorice.

“Il nostro obiettivo è accompagnare il cliente dalla scelta del materiale alla realizzazione dell’opera, con professionalità e prodotti certificati” spiegano. Consulenza tecnica, sopralluoghi, supporto nella scelta di pavimenti, rivestimenti e arredo bagno: l’idea è quella di seguire il cliente in ogni fase, dal cantiere alla posa finale.

A 60 anni dalla fondazione, Edil Sant’Elia si presenta con una nuova identità e un nuovo motto:

“Edilsant’elia dove la materia diventa design” Un modo per raccontare il passaggio da semplice rivendita a spazio espositivo e di progettazione, dove la materia prima si trasforma in soluzioni d’arredo. Due generazioni di esperienza, uno show room elegante e accogliente nel cuore di Sperone e lo sguardo rivolto al futuro. Questa è oggi ESE.