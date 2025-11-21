Sperone, “Uniti per Sperone” segnala il mancato riscaldamento alla scuola dell’infanzia: “Intervenire subito”

Il gruppo consiliare Uniti per Sperone richiama l’attenzione dell’amministrazione comunale su un problema che sta creando forte disagio a bambini, famiglie e personale scolastico: l’assenza di riscaldamento presso la scuola dell’infanzia del paese.

La segnalazione arriva dopo le numerose comunicazioni ricevute da parte di diversi genitori, preoccupati per le temperature rigide e per le condizioni in cui i piccoli sono costretti a trascorrere le ore scolastiche.

«Come gruppo consiliare – scrivono i rappresentanti di Uniti per Sperone – portiamo all’attenzione della maggioranza la problematica relativa al mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nella scuola dell’infanzia. Diversi genitori ci hanno informati di questa grave mancanza».

I consiglieri chiedono un intervento immediato al sindaco e all’assessore competente:

«Sollecitiamo l’amministrazione ad attivarsi tempestivamente per risolvere il problema e garantire ai bambini un ambiente scolastico adeguato e sicuro».

La richiesta arriva in un periodo in cui l’abbassamento delle temperature rende il riscaldamento un servizio essenziale per la salute degli alunni più piccoli. Le famiglie attendono ora una risposta rapida da parte del Comune per ripristinare il corretto funzionamento degli impianti e assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.