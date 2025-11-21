Scoperta fabbrica abusiva di fuochi d’artificio a Carinola: sequestrati oltre 10mila ordigni pericolosi

Nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Caserta hanno intensificato nelle ultime settimane i servizi finalizzati al contrasto dei traffici illeciti e alle abusive attività commerciali, anche con riferimento al fenomeno della fabbricazione, detenzione e vendita di artifizi pirotecnici.

In tale contesto, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria, a seguito di mirata attività informativa e di osservazione, hanno individuato in Carinola (CE), località Torello, un’area adibita alla fabbricazione abusiva di materiale esplodente. L’attività di controllo, effettuata anche con l’ausilio di personale specializzato del Reparto artificieri della Polizia di stato di Napoli, ha consentito di individuare un vero e proprio opificio dove è stato rinvenuto materiale pirotecnico nelle varie fasi della fabbricazione, polvere esplosiva, attrezzature e macchinari per la lavorazione e confezionamento, nonché prodotti semilavorati e prodotti finiti pronti per l’utilizzo.

Il materiale esplosivo rinvenuto è stato considerato ad alto effetto detonante, altamente pericoloso da maneggiare e trasportare, che poteva essere venduto sul mercato in modo del tutto illegale, senza il rispetto delle norme di pubblica sicurezza, con alto rischio per la salute degli eventuali utilizzatori.

Le attività svolte hanno consentito agli operanti di sottoporre a sequestro tutto il materiale rinvenuto, per un totale di circa 10.500 artifizi pirotecnici altamente pericolosi, diversi macchinari, attrezzature e materiale per la produzione e il confezionamento, nonché il deferimento all’Autorità giudiziaria di un responsabile per illecita fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo.