100 DI QUESTU GIORNI. Avellino, Festeggia il compleanno Antonella Napolitano

Giornata di festa per Antonella Napolitano, originaria di Avellino ma residente in Toscana per lavoro, che oggi celebra il suo 25° compleanno. Nonostante il cielo grigio e le temperature tipicamente autunnali, amici e familiari hanno voluto farle arrivare un messaggio affettuoso e carico di positività.

«Carissima Antonella, oggi è un giorno importante per te e merita di essere vissuto con gioia e felicità. Anche se fuori il cielo è coperto, con i tuoi occhi il sole è sempre con te», recita il messaggio dedicato alla giovane festeggiata.

Un augurio semplice ma sentito da parte di Gerardo Brasiliano, che sottolinea l’affetto di chi le è vicino e l’energia luminosa che Antonella porta con sé nella vita di tutti i giorni.