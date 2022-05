SPERONE. Uniti per Sperone e la pubblica illuminazione

“Sperone passa per comune ad amministrazione illuminata, ma è da qualche tempo che i cittadini ci segnalano soltanto buio pesto. Che sta succedendo?

A quanto pare il cambiamento delle centraline, con cui sono stati apposti i salvavita (cosa positiva, sia chiaro) vanno in contrasto con l’impianto di pubblica illuminazione, vecchio.

A dimostrazione di ciò sia le innumerevoli segnalazioni che ci arrivano da cittadini in diverse zone del paese, sia la richiesta di preventivo fatta alla ditta che ha la manutenzione per ovviare e tamponare alla problematica.

Oltre al fatto che non comprendiamo come non si sia prevista tale problematica,

crediamo che il Sindaco e l’assessore al ramo Brandolino abbiano il dovere di dare spiegazioni pubbliche, non a noi, ma ai cittadini di Sperone, che da un po’ di tempo sono lasciati…al buio!

Uniti per Sperone

