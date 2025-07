Sperone in festa per Sant’Elia: tra emozioni per i bambini e grande attesa per Gigi Finizio

SPERONE (AV) – Prosegue con grande partecipazione il programma della tradizionale Festa di Sant’Elia Profeta, che ogni anno unisce fede, folklore e spettacolo nel cuore del Baianese.

Dopo le celebrazioni religiose del 20 luglio, con la sfilata dei battenti e la solenne processione delle statue di Sant’Elia e Sant’Eliseo, si è entrati nel vivo degli appuntamenti dedicati all’intrattenimento.

A conquistare grandi e piccini è stato lo straordinario successo del “Sant’Elia Kids Party”, andato in scena ieri sera: una serata piena di emozioni, tra colori, mascotte Disney, supereroi e persino dinosauri, curata dall’Agenzia Yuppies. Un evento che ha regalato ai più piccoli momenti di autentica meraviglia e ai genitori sorrisi e commozione.

Musica anni ‘90 e il gran finale con Gigi Finizio

Il programma continua questa sera in Piazza Luigi Lauro, con una serata danzante dedicata alla musica degli anni ‘90, pronta a far scatenare il pubblico in un tuffo nostalgico tra hit indimenticabili.

Grande attesa, infine, per il concerto di Gigi Finizio, in programma domani sera (23 luglio) alle ore 22:00 nell’area mercato. L’artista napoletano, amato per la sua voce intensa e i testi romantici, si esibirà con un repertorio che promette emozioni e grandi classici della musica partenopea e italiana.

La Festa di Sant’Elia continua a confermarsi un appuntamento imperdibile per Sperone e per tutta la Valle del Baianese: tra devozione, tradizione e spettacolo, un’occasione per vivere insieme la bellezza della comunità.