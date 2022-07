SPERONE: Festa S. Elia profeta. Popolazione entusiasta in un clima di grande socialità

Dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia Covid _19, la festa patronale del 20 Luglio in onore di S. Elia Profeta e S. Eliseo quest’anno si farà soprattutto con un ritorno ad un folto e nutrito programma di eventi sia civili ma soprattutto religiosi che rappresentano, pur sempre, il momento clou delle celebrazioni.

In attesa della ricorrenza tradizionale del 20 e 21 Luglio, il Comitato festa ha pensato bene di creare un percorso ideale per arrivare al tradizionale appuntamento mettendo a punto un calendario di attività che dal 09 e fino al 19 Luglio vedrà la popolazione partecipare ad una serie di mini eventi snodati per tutto il territorio comunale.

Si tratta di mini eventi musicali organizzati da gestori di attività commerciali e o gruppi di cittadini che di sera in sera dal 9 al 19 Luglio allietano la partecipazione della popolazione che, dopo due anni di stasi forzata, può di nuovo vivere in un clima spensieratezza e sano divertimento l’attesa per la festa del Santo Patrono.

A queste iniziative si registra la presenza di tanti Amministratori Comunali e quella dell’immancabile sindaco Adolfo ALAIA che in uno slancio di euforica partecipazione ha dichiarato: “La festa di S. Elia rappresenta uno dei momenti più importanti e alti per la comunità Speronese soprattutto sotto il profilo della sacralità per la forte devozione a S. Elia Profeta Patrono di Sperone e S. Eliseo. Quest’anno, poi, grazie all’intuizione del Comitato Festa i momenti di socialità sono amplificati da questi mini eventi a cui la gente di Sperone sta partecipando con sano spirito di divertimento per liberarsi sicuramente anche catarticamente dai ricordi di questi due anni di buio totale. Sono entusiasta- continua il sindaco, di come la comunità di Sperone partecipa a questi eventi dove tra musica, balli e gastronomia locale la gente sta riacquistando e rivivendo quella socialità perduta. Sto partecipando a tutte queste iniziative organizzate secondo un calendario programmato in diversi luoghi del nostro territorio e le sto vivendo insieme alla gente di Sperone con grande spensieratezza nella consapevolezza di creare momenti di condivisione e socialità che fanno bene al paese.

Un plauso a tutti gli organizzatori e un invito alla gente a partecipare e a collaborare a questi incontri che oltre a favorire momenti di convivialità generano un entusiamo contagioso in vista dell’evento religioso che è deve restare pur sempre l’appuntamento più importante della nostra comunità.

E dopo l’evento di ieri festeggiato nel quartiere Sant’Elia che ha dato il via alle celebrazioni solenni con l’accensione delle luminarie, stasera inizia il novenario in onore di Sant’Elia a cui tutti, specialmente gli speronesi, sono invitati a partecipare per vivere la ricorrenza del 20 e 21 Luglio anche sotto il profilo strettamente spirituale ricordando che la festività è soprattutto di carattere religioso.

Al comitato festa rivolgo un invito a continuare su questa strada e alla popolazione di partecipazione a tutti gli eventi civili e religiosi…

Un giudizio quindi positivo quello del Sindaco ALAIA che ringrazia personalmente e, interpretando il pensiero collettivo, a nome di tutta Sperone tutti per l’impegno e la partecipazione.

