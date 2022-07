“Uniti per Sperone” spinge per la Fusione dei Comuni del Baianese

Il mandamento Avellano-Baianese è un territorio che nasce nel centro della Campania, in linea d’aria siamo a meno di 40 km da tutti i capoluoghi di provincia. Le nostre caratteristiche sono di una vallata che sorge ai piedi dell’Irpinia , allo stesso tempo siamo vicini col territorio nolano con cui confiniamo.

La storia dice che apparteniamo al ceppo osco-sannita e qui si è sviluppata una delle civiltà migliori dell’antichità: Abella.

Siamo pieni di storia e cultura con un territorio montano da far invidia a tante altre realtà . Abbiamo monumenti e tracce che vanno dalla preistoria al 1800 d.C. , a volte mi chiedo come mai non abbiamo fatto quello scatto in avanti turistico? Le risposte che mi do sono molteplici .

Io penso che un passo avanti può essere la fusione dei comuni, formare un’unica municipalità può servire in sede istituzionale ad essere più forti e credibili, guai però se pensiamo che bisogna cancellare le identità al contrario è da lì che dobbiamo ripartire per valorizzare i nostri borghi.

C’è bisogno che la politica s’impegni seriamente nel coinvolgere i cittadini e spiegare loro quali sono le prospettive e i vantaggi di tale fusione. Mi attendo dai sindaci mandamentali di dar vita ad un referendum consultivo. In consiglio comunale la maggioranza ha accettato anche una nostra mozione che va in questa direzione, il sindaco Alaia ha preso un impegno. Uniti per Sperone spera in un tavolo di discussione tra tutti gli amministratori del territorio per poter organizzare le varie iniziative.

Gianbattista Vico sosteneva che l’uomo può cercare nella storia la verità ed aveva ragione perché in antichità eravamo un solo glorioso comune . ” Verum esse ipsum factum”.

Comunicato Stampa

