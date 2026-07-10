Sperone, durante la Novena di Sant’Elia arriva il gazebo informativo della Pro Loco

In occasione della Novena di Sant’Elia Profeta, la Pro Loco Sperone APS, con il supporto degli operatori volontari del Servizio Civile Universale, promuove un gazebo informativo dedicato alla valorizzazione della storia, delle tradizioni e del patrimonio culturale del paese.

L’iniziativa si svolgerà dall’11 al 19 luglio 2026, dalle ore 19:30 alle 22:30, presso il Piazzale Sant’Elia a Sperone, accompagnando i fedeli e i visitatori nel percorso che culminerà il 20 luglio con la solenne Festa del Santo Patrono.

Presso il gazebo sarà possibile ricevere brochure e opuscoli informativi, conoscere la storia dei battenti, approfondire l’antica tradizione del Maio, scoprire curiosità e informazioni storiche su Sant’Elia Profeta, oltre a visionare materiale fotografico e culturale dedicato a Sperone.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire ai cittadini e ai visitatori un’occasione per conoscere meglio le radici del territorio, riscoprendo le tradizioni che caratterizzano una delle ricorrenze religiose più sentite dalla comunità.

Lo slogan scelto per l’evento racchiude perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Scopri, conosci, vivi la nostra tradizione!”. Un invito a partecipare e a riscoprire il valore della memoria storica e dell’identità locale.