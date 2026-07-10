Cimitile, concluso il Summer Camp 2026: sport, sorrisi e inclusione protagonisti di tre settimane speciali

CIMITILE – Si è concluso con sorrisi, abbracci e tanta emozione il Summer Camp 2026, un percorso durato tre settimane che ha visto protagonisti tanti ragazzi impegnati tra sport, laboratori creativi, giochi e momenti di condivisione.

Non è stata soltanto un’esperienza estiva, ma un vero viaggio di crescita, dove ogni attività ha rappresentato un’occasione per imparare il valore dello stare insieme, della collaborazione e del rispetto reciproco. Tra giochi di squadra, nuove amicizie e momenti speciali, i partecipanti hanno vissuto giornate intense che resteranno nei loro ricordi.

Il risultato più bello è stato vedere ogni ragazzo sentirsi parte di una grande famiglia, senza barriere e senza differenze. A Cimitile l’inclusione non è rimasta una semplice parola, ma si è trasformata in gesti concreti, sorrisi sinceri e legami costruiti giorno dopo giorno.

Un ringraziamento particolare va alla Scuola dello Sport d’Angiò, che ha organizzato e seguito l’iniziativa con grande professionalità, competenza e sensibilità. L’attenzione e l’approccio accogliente riservato dallo staff a tutti i partecipanti hanno contribuito al successo del progetto, creando un ambiente dove ogni ragazzo ha potuto sentirsi valorizzato.

L’esperienza del Summer Camp conferma l’importanza di promuovere iniziative capaci di coinvolgere bambini, famiglie e comunità, offrendo occasioni di crescita, socializzazione e partecipazione.

Come in ogni percorso, anche eventuali criticità diventano un’opportunità per migliorare e guardare avanti, con l’obiettivo di realizzare progetti sempre più inclusivi e coinvolgenti.

Perché il ricordo più bello resta quello dei sorrisi dei ragazzi: la dimostrazione più autentica che lo sport e la condivisione possono davvero unire.