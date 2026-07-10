Lauro premia il talento dei suoi giovani: torna il Premio “Generazione Futuro” dedicato alla memoria del prof. Giovanni Taufer

LAURO – Valorizzare l’impegno, il sacrificio e i risultati raggiunti dai giovani studenti: con questo obiettivo il Comune di Lauro rinnova l’appuntamento con il Premio “Generazione Futuro”, giunto alla sua quinta edizione e quest’anno dedicato alla memoria del professore Giovanni Taufer.

Un’iniziativa che vuole mettere al centro le nuove generazioni e riconoscere il merito di chi, attraverso lo studio e la determinazione, ha raggiunto importanti traguardi nel proprio percorso formativo.

Il premio è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Lauro che si sono distinti per l’eccellenza dei risultati ottenuti. Saranno premiati gli studenti della Scuola Secondaria di I grado che hanno concluso il percorso con la votazione di 10/10 o 10 e lode, gli studenti della Scuola Secondaria di II grado diplomati con 100/100 o 100 e lode e i laureati magistrali che hanno conseguito il titolo con 110/110 o 110 e lode.

Un riconoscimento simbolico ma dal grande valore, pensato per celebrare non solo un risultato scolastico, ma anche la passione, la costanza e l’impegno quotidiano dei ragazzi, esempio positivo per l’intera comunità.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro lunedì 3 agosto 2026, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Lauro oppure ritirabile presso l’Ufficio Protocollo.

«Investire sui giovani significa investire sul futuro della nostra comunità» è lo spirito che accompagna questa nuova edizione del premio, che continua a rappresentare un momento di orgoglio per studenti e famiglie.

A promuovere l’iniziativa il sindaco Rossano Sergio Boglione e la consigliera delegata alla Scuola e alla Formazione Paola Scafuro, confermando l’attenzione dell’amministrazione comunale verso la cultura, la formazione e le nuove generazioni.