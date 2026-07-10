Da Avella al palco del Luglio Viscianese: Pessima Cenere protagonista di una serata live

C’è una voce che, passo dopo passo, sta ritagliandosi uno spazio sempre più importante nella scena urban italiana. È quella di Pessima Cenere, nome d’arte di Gabriele Serino, giovane artista originario di Avella, invitato dal Comitato Festa del Luglio Viscianese per una serata interamente dedicata alla sua musica.

Un riconoscimento significativo per un ragazzo che ha scelto di trasformare la propria passione in un percorso artistico fatto di sacrifici, ricerca e continua evoluzione. Dal contesto della provincia irpina fino ai palchi nazionali, Pessima Cenere ha costruito il proprio progetto mantenendo sempre una cifra stilistica ben precisa: raccontare la realtà senza filtri, con testi intensi e sonorità capaci di fondere il rap classico con le nuove influenze urban e pop.

Il suo debutto discografico arriva nel luglio del 2024 con “Mondo a scatti”, pubblicato con Mendaki Publishing, un brano che mette subito in evidenza la sua capacità narrativa e il suo stile diretto. Nel 2025 arriva un’altra importante tappa della sua crescita artistica con “No Sense”, mentre nello stesso anno viene selezionato tra gli artisti emergenti presenti a Casa Sanremo, una vetrina prestigiosa che gli consente di farsi conoscere da addetti ai lavori e pubblico.

Successivamente Gabriele decide di trasferirsi a Milano per confrontarsi con una realtà musicale ancora più competitiva, avviando una collaborazione con Orangle Records e lavorando con produttori del panorama urban nazionale. Una scelta che contribuisce ad arricchire il suo sound senza snaturarne l’identità.

Il 2026 rappresenta un ulteriore anno di crescita. Con “Apnea” prende parte alle selezioni dell’Harley-Davidson Music Contest, portando la sua musica anche in un contesto internazionale, mentre con “Adesso o mai più” conferma la propria maturazione artistica attraverso un brano dalle sonorità moderne e internazionali.

L’invito ricevuto dal Comitato Festa del Luglio Viscianese rappresenta quindi un importante attestato di stima nei confronti di un giovane artista del territorio che, con determinazione e talento, sta costruendo il proprio percorso nel mondo della musica.

Per Avella e per l’intera Bassa Irpinia è motivo di orgoglio vedere un proprio concittadino salire su un palco così prestigioso, portando con sé la propria storia e la propria identità.

La serata live promette di essere un viaggio tra i suoi brani più conosciuti e le nuove produzioni, offrendo al pubblico l’occasione di conoscere da vicino un artista che sta dimostrando come anche dalla provincia possano nascere progetti musicali capaci di guardare lontano.

Un appuntamento che si preannuncia tra i momenti più attesi del Luglio Viscianese, dove Pessima Cenere avrà l’opportunità di condividere con il pubblico tutta l’energia e l’autenticità che caratterizzano la sua musica.