POLLENA TROCCHIA. Cimitero comunale, proseguono le concessioni di loculi, ossarietti e suoli per cappelle

Oltre cento i contratti già firmati. Dell’argomento si è discusso anche in consiglio comunale

Proseguono le concessioni di loculi, ossarietti e suoli per cappelle nel cimitero comunale di Pollena Trocchia, oltre cento i contratti già firmati dai cittadini che hanno partecipato all’apposito bando per l’ampliamento del locale luogo sacro. Argomento, questo, che è ora tornato d’attualità perché affrontato anche nel corso dell’ultima riunione del consiglio comunale. L’occasione è servita all’Amministrazione municipale guidata dal sindaco Carlo Esposito per ribadire quanto già evidenziato lo scorso mese, ovvero le ragioni dei ritardi che hanno riguardato il Blocco N, i cui loculi sono già assegnati ma che saranno dati in concessione solo a seguito della loro ultimazione. «Siamo estremamente rammaricati per questo ritardo, lo abbiamo già detto ai diretti interessati convocati per l’occasione al comune e poi a tutti, pubblicamente, e non ci stancheremo di ripeterlo, ma questo non può indurci ad assecondare proposte irricevibili, come quelle avanzate dalla minoranza, demagogiche più che funzionali alla risoluzione del problema, che in ogni caso, si sta avviando a conclusione: è notizia di queste ore che il pm ha chiesto l’archiviazione del procedimento, una buona nuova per chi è ancora in attesa» ha detto Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia. «Il Comune – ha aggiunto la fascia tricolore – in questa fase può solo procedere con solerzia alla stipula delle concessioni possibili. Quando poi sarà sbloccata la questione del Blocco N, rallentata per il mancato deposito presso il Genio Civile dei calcoli per i gettiti per la sua realizzazione, successivamente sanato, ci faremo trovare pronti per chiudere tutte le concessioni, senza ulteriori rallentamenti. Informeremo, come abbiamo già fatto e senza bisogno di apposite commissioni trasparenza, la cittadinanza passo passo rispetto alle eventuali novità di una procedura che speriamo si chiuda il prima possibile».