Sperone, disservizi al Postamat e all’ufficio postale: interviene il consigliere Muccio

Ancora disagi all’ufficio postale di Sperone. A segnalarli è il consigliere comunale di Uniti per Sperone, Pasquale Muccio, che denuncia l’ennesima serie di disservizi legati al Postamat e non solo.

«Ancora una volta mi vengono segnalati problemi al Postamat e all’ufficio postale – afferma Muccio –. Una situazione che sta creando notevoli difficoltà ai cittadini, costretti spesso a tornare indietro o a rivolgersi ad altri comuni per operazioni essenziali».

Il consigliere annuncia un’azione concreta e immediata: «Nei prossimi giorni mi recherò personalmente sia all’ufficio postale sia in Comune. Così non è accettabile andare avanti: i servizi fondamentali devono essere garantiti, soprattutto in un piccolo centro come Sperone».

L’auspicio è che, attraverso un confronto diretto con Poste Italiane e con l’amministrazione comunale, si possano individuare soluzioni rapide e definitive per ripristinare il corretto funzionamento dei servizi, evitando ulteriori disagi alla popolazione.