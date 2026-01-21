Montoro (AV): truffa on-line – Sedicente venditrice di motori scoperta dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, una ragazza della provincia di Napoli, resasi responsabile del reato di “truffa” a danno di un cittadino montorese.
La donna, spacciandosi titolare di una società di rivendita di parti meccaniche per autovetture, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un motore per autoveicolo Fiat Panda.
L’ignaro cittadino montorese, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato la donna concordava l’acquisto del motore saldando l’intera cifra pattuita con un bonifico di circa 1.000,00 euro. Dopo l’avvenuta transazione economica la finta rivenditrice si rendeva di fatto “irreperibile”, interrompendo ogni tipo di contatto con il malcapitato, che nonostante gli innumerevoli e vani tentativi per rintracciarla, resosi conto di essere stato raggirato, si rivolgeva ai Carabinieri di Montoro per denunciare la spiacevole vicenda.
Dopo la denuncia i militari dell’Arma, hanno attivato immediatamente le indagini che hanno portato all’identificazione della malfattrice.
Si raccomanda, in ogni tipo di compravendita online, di prestare sempre la massima attenzione e di rivolgersi per casi sospetti alle forze di polizia.