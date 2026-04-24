Quindici 2026, nasce “Quindici nel Cuore”: Eduardo Rubinaccio lancia la sfida del rinnovamento

QUINDICI – Un messaggio chiaro, diretto, che punta al cuore della comunità. Con la lista civica “Quindici nel Cuore”, guidata da Eduardo Rubinaccio, prende ufficialmente il via un nuovo percorso politico che guarda al futuro del paese con l’obiettivo di costruire una fase di rilancio e partecipazione.

Non solo una candidatura, ma – come viene sottolineato – un vero e proprio impegno verso il territorio. Un progetto che nasce dalla volontà di rimettere al centro i cittadini, puntando su ascolto, trasparenza e proposte concrete per la crescita della comunità.

Alla base dell’iniziativa c’è l’idea di un cambiamento che parta dal basso, coinvolgendo energie nuove e competenze diverse, con l’obiettivo di dare risposte reali ai bisogni del paese. Legalità, giustizia e verità vengono indicati come valori fondamentali su cui costruire il percorso amministrativo.

A sostenere il progetto, insieme al candidato sindaco Eduardo Rubinaccio, un gruppo di candidati pronti a mettersi in gioco: Sebastiano Russo, Francesco Santaniello, Venanzio Bortone, Pasquale Russo, Franco Renzullo, Andrea Santaniello, Salvatore Santaniello, Rita Scibelli e Antonio Siniscalchi.

Una squadra che si presenta con l’intento di lavorare unita, con determinazione, per ridare slancio a Quindici e rafforzare il senso di comunità.

L’obiettivo dichiarato è quello di aprire una nuova stagione, fatta di partecipazione attiva e attenzione al territorio, con uno sguardo rivolto al futuro e alla crescita del paese.