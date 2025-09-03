Sperone – “Bolle di Sapone”, il negozio del pulito sfuso, economico ed ecologico

A Sperone, in Corso Umberto I n. 20, nei pressi del cimitero di Baiano trovi “Bolle di Sapone”, un punto vendita dedicato alla cura della casa con un’attenzione particolare alla qualità, al risparmio e all’ambiente.

Il negozio, che da pochi giorni ha una nuova gestione, offre infatti una vasta gamma di detersivi sfusi, una scelta che unisce convenienza e sostenibilità: prodotti di uso quotidiano disponibili al litro, riducendo così il consumo di plastica e contribuendo al rispetto dell’ambiente.

Da Bolle di Sapone si possono trovare:

lavapavimenti,

detersivi per lavatrice e bucato,

ammorbidenti,

lavapiatti e detergenti per cucina,

detersivi per il bagno,

puliforno e sgrassatori,

candeggina e smacchiatori,

goccine profumate,

oltre a un’ampia selezione di prodotti di carta e altre utilità per la casa.

Un punto di riferimento, dunque, per chi cerca prodotti efficaci, convenienti e amici dell’ambiente, senza rinunciare alla qualità.