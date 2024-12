Sirignano: i piccoli attori dell’asilo incantano con il Presepe Vivente

Un evento magico ha preso vita questa sera presso il plesso di Sirignano della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Mugnano del Cardinale. I bambini dell’asilo sono stati i protagonisti assoluti di una straordinaria rappresentazione del presepe vivente, regalando momenti di emozione e stupore ai presenti.

L’atmosfera, resa ancor più suggestiva dalle luci soffuse e dalle melodie natalizie, ha trasportato il pubblico in un viaggio nel tempo, ripercorrendo la nascita di Gesù. I piccoli attori, vestiti con costumi curati nei minimi dettagli, hanno interpretato con grande naturalezza i ruoli di Maria, Giuseppe, i pastori, gli angeli e i Re Magi. La loro bravura nel mettere in scena la sacra rappresentazione ha conquistato i cuori di tutti i genitori, insegnanti e visitatori presenti.

La soddisfazione della dirigente scolastica, Luigia Conte, era evidente nei suoi occhi. La preside ha espresso parole di elogio per il lavoro svolto da tutto il personale coinvolto, sottolineando l’importanza di iniziative come questa per la crescita culturale ed emotiva dei bambini.

Un plauso speciale va alle maestre Canonico Mariangela, Teresa Conte, Rosalia De Iudicibus, Stefania Fiordellisi, Emanuela Guerriero, Giovanna Picciocchi, Filomena Prezioso e Stefania Lippiello, che hanno lavorato con dedizione per coordinare ogni aspetto dell’evento. Fondamentale è stato anche il contributo dei collaboratori scolastici, tra cui Guerriero Gaetano, e della Pro Loco, che ha reso la serata ancor più piacevole offrendo pizzette e pennette al sugo per tutti i presenti.

Un ringraziamento particolare va anche a Masucci Sofia per il suo impegno nell’assicurare che tutto si svolgesse nel migliore dei modi.

L’iniziativa è stata un successo e ha ribadito l’importanza di eventi come questi, che non solo celebrano le tradizioni, ma creano anche occasioni preziose per rafforzare il legame tra scuola e famiglia. Un Natale che Sirignano non dimenticherà facilmente, grazie ai suoi piccoli grandi protagonisti.

(Andrea Salvatore Guerriero)